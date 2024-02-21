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Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!

Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde aynı gün içerisinde elektrik kontağından çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, dün gece saatlerinde Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özyiğit’e ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yine aynı köyde sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı Mehmet Yılmaz’a ait evde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. Çıkan yangında ev sahibi Yılmaz, hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili incelemeler devam ediyor.

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