BIST 9.306
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.024,16
HABER /  GÜNCEL

Ordu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ordu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, Perşembe ilçesi İmeçli Mahallesi’nde 4 faili meçhul, 2 evden hırsızlık, 1 suç eşyasını satın alma ve konut dokunulmazlığının ihlali suçları meydana geldi.

Abone ol

Olayın aydınlatılmasına yönelik Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde olayları gerçekleştiren şüphelinin S.A. (43) olduğu belirlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda hırsızlığa konu 2 adet televizyon ve bakır malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlığa konu eşyaları satın alan 2 şahsa da ‘suç eşyasını satın alma veya kabul etme’ suçundan adli işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!
Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yayalara ayrılan kaldırımı yol yapan taksi sürücüsü görenleri şaşırttı
Yayalara ayrılan kaldırımı yol yapan taksi sürücüsü görenleri şaşırttı
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynacacak mı?
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynacacak mı?
Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı
Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı
Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!
Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı