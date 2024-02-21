Beyşehir Gölü’nde av faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü’nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Abone ol

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Beyşehir Gölü’nün yanı sıra balık avcılığı yapılan göletlerde de denetimler aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerde tatlı sulara açılarak avlanma faaliyeti gösteren balıkçı teknelerinin yanı sıra kıyılarda balık alım satımı yapan kantarcılar ile perakende balık satış noktaları ve balık işlemesi yapan fabrika ve tesisler de kontrol edildi. Balıkçı teknelerinde ruhsat ve belge kontrolünün yapıldığı denetimlerinde su ürünleri kontrol ekipleri, avda kullanılan ağların ağ göz açıklığının uygun olup olmadığı ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığına yönelik kontroller de gerçekleştirdi. Ekipler, ilçe merkezinde deniz ve tatlı su ürünü balıkların satışının yapıldığı perakende satış noktaları ile deniz ve tatlı su balığının işlendiği tesislerde ise balık boylarının ölçümlerini yaparken, menşe belgesi kontrollerini de gerçekleştirdi. Denetimlerde, görevliler gölde sürdürülebilir avlanma için sazan balığında boy limitinin 40, sudak ve kadife sazanında 26, tatlı su kefalinde ise 20 santim altı boy yasağı olduğunu bir kez daha hatırlatırken, aksine hareketlerin cezai müeyyide gerektirdiği uyarısında bulundu.