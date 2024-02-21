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Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı!

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 başvuru yapıldı!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerce olmak üzere toplam 25 büyükşehir belediye başkan adaylığı başvurusu yapıldı.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimler için belirlediği seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvim kapsamında, siyasi partilerin aday listelerini, bağımsız adayların da başvurularını il seçim kurullarına vermesi için belirlenen süre dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Başkent Ankara'da, 19 kişi siyasi partilerce, 6 kişi de bağımsız olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için toplam 25 başvuru yapıldı.

Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreçte siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

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