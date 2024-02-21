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Otobüste yer isteyen kadını darp etmişti! Şüpheli hakkında karar verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otobüste yer isteyen kadını darp etmişti! Şüpheli hakkında karar verildi

Kadıköy'de İETT otobüsünde "yer verme" nedeniyle tartıştığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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17 Şubat'ta yaşanan olayda mağdur olduğunu söyleyen R.D'nin darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olması üzerine yakalanan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderilen M.B, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli M.B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, olay günü yanında psikiyatri servisinde tedavi gören 6 yaşındaki oğluyla eve döndüklerini anlatarak, "Oğlum sakinleştirici ilaç kullanıyor. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Oğlum ve ben birlikte kalıyoruz. Bakıma muhtaçtır. Okula gidebilmesi için gerekli raporu yeni aldım. Bu nedenle benimle birlikte çalıştığım yere gelmek zorunda kalıyor." dedi.

Olay günü de elinde eşyaları bulunduğu için yan koltuktaki çocuğunu kucağına alamadığını belirten M.B, kendilerinden yer isteyen R.D'ye durumu anlattığını ancak R.D'nin alaycı sözlerle kendisini tahrik ettiğini öne sürdü.

Şüpheli M.B, bir anlık öfkeyle olayın yaşandığını belirterek, pişman olduğunu anlattı.

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