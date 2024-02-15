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Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşılaşacak

Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bu hafta oynanacak Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü karşılaşacak.

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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü, bu hafta Kayseri derbisinde karşı karşıya gelecek. Ligin 16. hafta maçında karşılaşacak iki ekip, üç puanı hanesine yazdırmak amacında. Hacılar Erciyesspor geride kalan 15 haftada 30 puanla 3. sırada bulunurken, Develigücü ise 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Develi'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

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