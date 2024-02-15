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Otomobil yol kenarına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Otomobil yol kenarına devrildi: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat T. (31) idaresindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yoldan çıkarak devrildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan Eda A. (24) ile Zeynep M. (36) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa M. (36) ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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