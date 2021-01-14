İzmir merkezli 12 ilde operasyon! 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı da gözaltında

İZMİR merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48’i gözaltına alındı.

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İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen ve 51 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin sosyalist partisi genel başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 48’i yapılan operasyon ile yakalandı.

ESP Genel Başkanı da gözaltına alınlar arasında

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl Başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas’ın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların 2’sinin avukat, 4’ünün İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

İzelman Otoparklar çalışanı Tuncay Kılıç ve Konak eski çalışanı şimdi İBB Kültür Sanat Sorumlusu Orçun Masatçı gözaltına alınanlar arsında.

Arama yapıldı

Ayrıca, operasyon kapsamında MLKP ile irtibat ve iltisağı tespit edilen ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul İl Binası ile İzmir Bayraklı İlçe Bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul İl Bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul İl Bürosunda arama yapıldı.