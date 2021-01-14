Trump'ın korktuğu oldu! Meclis onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesiyle ilgili teklif Temsilciler Meclisi'nde onaylandı. Joe Biden, Trump'ı ABD Kongre Binası baskınıyla ilgili suçlamış ve başkanlık için yeterli olmadığını söylemişti.

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ABD'de Temsilciler Meclisi, Donald Trump'a yönelik azil maddesini onayladı. Azil maddesi, bundan sonra Senato’da oylanacak. Senato’nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanması beklenmiyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde yer aldı.

Trump'a "kasten şiddete teşvik" suçlaması

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlamasıyla azil oturumuna devam ederken, Senato kanadında önemli bir gelişme yaşandı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Senatonun planlandığı gibi 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti.

"Devir teslimden sonra da sürecek"

McConnell'ın bu adımıyla, Trump'a yönelik azil davasının ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla Trump'a yönelik azil maddesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Sembolik bir karar olacak

Azil sürecinin devir teslim sonrasına kalması halinde Biden'ın ilk haftalarında seçeceği bakanları ya da Covid-19 salgınıyla mücadele politikalarını onaylama görevi olan Senato, bunun yerine azil süreciyle meşgul olabilir.

Bu ihtimali düşünen Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde azil kararı verilmesinin ardından Biden'ın ilk 100 gününü tamamlamasını bekleyebileceklerini ve ardından azil sürecinin Senato'ya taşınabileceğini açıkladı.

Eğer Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan aylar sonra azil süreci tamamlanırsa, Trump'ın bundan sonra kamu görevinde bulunması da yasaklanabilir.