Bakan Koca açıkladı: Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu. Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarını aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek koronavirüs aşısı oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Bu akşam daha önce de söylediğim gibi ben ve Bilim Kurulu üyeleri aşı olacak. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik. Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur.

Aşılanma yarın başlıyor

Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını daha önce de ilan etmiştim. Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşı olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.

Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir.

Aşı sonrası ilk sözler

Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor.