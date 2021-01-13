İstanbul Ataşehir'de kız arkadaşının ellerini bağlayan şahıs dairede yangın çıkardı

İSTANBUL Ataşehir'de bir şahıs, kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra daireyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve bina yöneticisi, genç kadını alevler arasından çıkardı.

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İSTANBUL Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir binanın 14. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile bina yöneticisi, daire içinde elleri bant ile bağlanmış A.Ş. isimli kadını alevler arasından çıkardı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerii yangını söndürerek kontrol altına aldı. A.Ş. isimli kadının ellerini kavga ettiği sevgilisi E.Y.'nin bantladığı iddia edilirken; 112 sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şahsın bina panosuna, "Binada yangın çıkabilir" yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü. Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.