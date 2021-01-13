Pelosi'nin laptopunu karıştıran gösterici evinde ölü bulundu

ABD Kongresi'ne düzenlenen baskında Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin laptopunu karıştıran Christopher Stanton Georgia, evinde ölü bulundu.

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6 Ocak'ta Washington DC'deki ABD Kongre binasını basmak için Arizona eyaletinden gelen "boynuzlu şaman" Jake Angeli'nin gözaltında organik gıda verilmediği için yemek yemediği haberinin ardından bu kez Georgia eyaletinden gelen Christopher Stanton Georgia'nın evinde ölü bulundu. Gözaltına alınan Georgia'nın 180 gün hapsi isteniyordu.

"İntihara meyilli biri değildi"

Alpharetta kentinde eşinin cumartesi sabahı "Her yerde kan var" diyerek 911'i araması üzerine eve gelen polis, Georgia'nın cansız bedenini buldu. Yetkililer olayı intihar olarak nitelendirirken aile üyeleri, Georgia'nın intihara meyilli biri olmadığını belirtti.

Evinde silahlar bulundu

Göğsünden silahla yaralanmış halde bulunan bir bankanın portfolyö yöneticisi Georgia'nın ölüm sebebini intihar olarak açıklayan polis, evdeki iki yarı-otomatik SKS tüfeğe de el koydu.

180 gün hapis cezası isteniyordu

Kongre binasına baskın sırasında gözaltına alınan Georgia, Kongre'ye girme girişiminde bulunmak ve akşam sokağa çıkma yasağından sonra bölgeyi terk etmeyi reddetmekle suçlanıyordu. Yasa dışı girişe kabahatler yasasına göre en fazla 180 gün hapis ve 1000 dolar para cezası veriliyor.

Şimdiye kadar 82 kişi gözaltına alındı

Sputnik'te yer alan habere göre, FBI'ın öncülüğündeki soruşturmada şimdiye kadar 82 kişi gözaltına alındı, 50'den fazla kişi saldırıya katılmakla suçlandı, yüzlercesinin aranmasına devam ediliyor.

Kongre saldırısında yaşamını yitiren 5 kişiden biri Kongre binasında görevli bir polis. Kongre polisinin, saldırı sırasında görevde olan bir diğer memurunun da 9 Ocak'ta intihar ettiği öne sürüldü. Ayrıca Kongre polisinin iki memurundan biri kitlenin ırkçı hakaretlerine maruz kaldığını, diğeri saldırganlar tarafından darbedildiğini açıkladı.