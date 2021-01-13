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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdi

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 'acil kullanım onayı' verildi. 

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) yapılan açıklamada; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan 'Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon' isimli aşının halka hızlı erişiminin sağlanması için 'acil kullanım onayı' kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için 'acil kullanım onayı' verilmiştir."

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