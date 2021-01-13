Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aşılama sürecine başlanması talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleri ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısının azalmakta olduğunu belirten Putin, "Bu bizi rehavete sürüklememelidir" dedi. Putin, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'deki durumu endişeyle takip ettiklerini de belirtti.

Ülkede; Kovid-19'a karşı 'Sputnik V' aşısıyla toplu aşılamanın başladığını hatırlatan Putin, "Toplu aşılamadan geniş çaplı aşılama sürecine geçmeliyiz. Haftaya geniş çaplı aşılamaya başlamanızı ve bunun için çalışma programı oluşturmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.