Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aşılama sürecine başlanması talimatı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleri ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısının azalmakta olduğunu belirten Putin, "Bu bizi rehavete sürüklememelidir" dedi. Putin, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'deki durumu endişeyle takip ettiklerini de belirtti.
Ülkede; Kovid-19'a karşı 'Sputnik V' aşısıyla toplu aşılamanın başladığını hatırlatan Putin, "Toplu aşılamadan geniş çaplı aşılama sürecine geçmeliyiz. Haftaya geniş çaplı aşılamaya başlamanızı ve bunun için çalışma programı oluşturmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Aşılar virüsün daha bulaşıcı türüne karşı etkilidir"
Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da toplu aşılamanın devam ettiğini belirterek 14 Ocak'a kadar bölgelere 600 bin doz aşının daha ulaştırılacağını söyledi. Golikova, ocak sonuna kadar da 2 milyon 100 bin doz aşının kullanıma hazır olacağını belirtti. Vatandaşların 1331 merkezde aşılandığını dile getiren Golikova, "Aşılama merkezlerinin sayısını artırmak için bölgelerle görüşüyoruz" dedi.