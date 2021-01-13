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Rus milyardere soğuk duş! Soruşturma başlatıldı

Rus milyarder Vyaçeslav Aminov, Maldivler'deyken soyuldu! Lüks malikanesine giren hırsızlar, ünlü milyarderin gizli odasından mücevherler ile 600 bin dolar nakit para çaldı.

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Rus milyarder Vyaçeslav Aminov'un başkent Moskova yakınlarında bulunan malikanesindeki gizli odadan 600 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde mücevher çalındı. Aminov'un bu sırada Maldivler'de tatilde olduğu ifade edilirken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rus Vyaçeslav Aminov'un başkent Moskova yakınlarındaki Arkhangelskoye kasabasında bulunan malikanesindeki gizli odadan 24 Aralık'ta 600 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde mücevher çalındı. Soygun sırasında Aminov'un Maldivler'de tatil yaptığı öğrenildi. Hala devam eden soruşturmada, Aminov'un hizmetçisinin de şüpheliler arasında olduğu aktarıldı.

Rusya'nın en zengin ailelerinden kabul ediliyor

Vyaçeslav Aminov ve kardeşi Vadim, Rusya’nın en zengin ailelerinden biri olarak kabul ediliyor. 2002 yılında 50 bin dolarlık rüşvetten bir buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Aminov'un ve kardeşinin bugün 1.1 milyar doları aşan servete sahip oldukları ifade ediliyor.

Soruşturma devam ediyor

Soyguncuların bir şekilde üç metre yüksekliğindeki demir bir çitin üzerinden tırmandıkları, hizmetkarları, gardiyanları ve güvenlik kameralarını atlattıkları, sonunda metal kasaya ulaştıkları ve soygunu gerçekleştirdikleri aktarıldı. Soyguncuların, ele geçirdikleri para ve değerli eşyalarla birlikte görünmeden malikaneden ayrıldıkları bildirildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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