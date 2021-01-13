CIA 2 milyon sayfalık arşivi paylaştı! Tüm UFO belgeleri kamuya açık hale getirildi

ABD'nin istihbarat örgütü CIA'den sürpriz niteliğinde açıklama geldi. UFO'larla ilgili milyonlarca belge indirilebilir bir formatta erişime açıldı. Peki, belgeler nasıl indiriliyor?

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ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesinin indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi. John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

2,2 milyon sayfalık arşiv! Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi. Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

CIA nisan ayında video yayımlamıştı Öte yandan, Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan,bu videolara yönelik ise "Pilotlarının bazı videolarını izledim ve onlara baktığınızda birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorsunuz" dedi ancak bunların olağandışı hava koşulları ile ilgili bir durum da olabileceğini öne sürmüştü.