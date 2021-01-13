Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı talebi

Kulüpler, TFF’den yabancı sayısını sezonun 2. yarısı için 16’ya çıkmasını talep etti. Federasyon talebe sıcak bakarken yapılacak ilk TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar alınacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde bugün toplanan Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi de netleşecek.

5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil'in istifasının ardından yerine geçecek isimin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor. Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olacak.

Öte yandan NTV'de yer alan habere göre; Kulüpler Birliği, TFF’den yabancı sayısını sezonun 2. yarısı için 16’ya çıkmasını talep etti. TFF, talebe sıcak bakarken yapılacak ilk TFF Yönetim Kurulu toplantısında karar alınacak.