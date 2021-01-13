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Çanakkale'de banka girişinde tespit edildi polis ekipleri apar topar götürdü

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, hastaneye götürüldü.

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Kovid-19 şüphesi bulunan Sezai E. (62), test sonucu belli olmadan evinden ayrılıp bankaya gitti.Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.

Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Sezai E'yi ambulansa bindirdi. Sezai E'nin, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.

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