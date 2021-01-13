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Son dakika! Çinli aşı üreticisi Sinovac'tan aşının etkinliğiyle ilgili yeni açıklama

Çin'in koronavirüs aşısı ile ilgili üretici Sinovac Biotech firması yeni açıklama yaparak, 'Üçüncü faz testlerinin sonucu aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir.' dedi.

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Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da testlerin devam ettiği Çin'in koronavirüs aşısı ile ilgili üretici Sinovac Biotech firmasından bir açıklama yapıldı. 
BBC'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

Yüzde 50.4 etkinlik oranıyla ilgili açıklama

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.

Öte yandan Çinli aşı üreticisi Sinovac Biotech firmasının en üst düzey yetkilisi Yin Weidong 'Üçüncü faz testlerinin sonucu aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada aşı üretim kapasitesinin arttırılacağı belirtildi.

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