Altın ons fiyatına dikkat çekti teknik analist Tunç Şatıroğlu o seviyeyi işaret etti

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altında 1861 direncinin üçüncü defa zorlandığını söyledi. Şatıroğlu'na göre bu seviye geçilmesi durumunda hareket güçlenecek.

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Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik sürüyor. Hafta ortasında 443 lira bandına gelen gram altın bu içerisinde 449 lira sınırını görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin ne kadar süreceği merak konusu olurken çeyrek altın 732 lira bandında seyrediyor. Döviz kurları da yükselişini sürdürüyor. Altındaki gidişatı twitter hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altının ons fiyatına dikkat çekti.

Altın 1861 direncini üçüncü defa zorluyor

Altın fiyatları yükselecek mi? Yatırımcıların merakla beklediği soruların arasında yer alıyor. Altının ons fiyatı 1856 dolar seviyesinde izliyor. Altın fiyatlarındaki volaliteleri sosyal medya hesabından değerlendiren Tunç Şatıroğlu altındaki yükseliş için ons fiyatlarındaki dirençleri hedef gösterdi. Şatıroğlu, "Altın 1861 direncini üçüncü defa zorluyor. Bu seviyenin geçilmesi durumunda hareket güçlenecektir. Dün ABD seansında başlayan güçlenme devam etmedi. Ancak bugün ABD açıldığında bu seviye geçilebilir. Geçilememesi durumunda 1840'a doğru geri çekilip sıkışmaya devam eder." İfadelerini kullandı.

Gümüş fiyatlarında 25.76 dinenci

Gümüş fiyatları altındaki gerilemeden etkilenmedi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 9 kuruş seviyesine geldi. Gümüşün ons fiyatı ise 25 dolar bandında yer alıyor. Gümüşteki yükselişin altınla birlikte devam edebileceğini belirten teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Altındaki görüntünün benzer #XAGUSD gümüş için de mevcut. Ancak burada 25,76 direnci de var. Altın direncin üzerine geçebilirse gümüş için yolu açacaktır." iddiasında bulundu.