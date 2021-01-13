BIST 1.555
DOLAR 7,43
EURO 9,04
ALTIN 443,07
HABER /  YEREL

Afyonkarahisar'da yürürken gözaltına alındılar! 594 adet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs yanlarındaki poşete koydukları 594 adet tarihi sikke ile yakalandı.

Abone ol

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Karacaahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaahmet köyünde ikamet eden şüpheli K.Ç. ve Kütahya ikamet eden şüpheli A.Y. isimli şahısların elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke bulunduğu ve bunları satmak için bazı kişilerle görüşeceği yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheli iki şahsı Karacaahmet köyünde sokakta yürürken gözaltına aldı. Şahısların üst aramasını yapan ekipler poşetle yanlarına aldıkları 594 adet sikke ele geçirdi. Olayın ardından 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Denizli'de 6 ay biriktirdiler 6 saatte zor saydılar! Kumbaradan bakın ne kadar çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Altın ons fiyatına dikkat çekti teknik analist Tunç Şatıroğlu o seviyeyi işaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Denktaş'ın vasiyetini açıkladı: Türkiye'ye sarılınız
Antalya'da iki kızıyla yaşıyordu aniden fenalaşıp öldü
Hatay'da ortaya çıktı Türkiye'de ilk kez görüldü: Daha önce gördüklerime hiç benzemiyor
Menemen Belediyesi'nde 2.5 milyonluk haciz şoku! Süre verildi
RTÜK'ten Halk TV'ye Fikri Sağlar cezası! 'Türbanlı hakime güvenmiyorum'
Mesut Özil'e sürpriz mektup! Almanlar bunu konuşuyor
Koronavirüs tedavisi gören Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
İstifa eden Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Ağaoğlu ve yönetim kurulu TDP'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu açıklaması
Yorumlar