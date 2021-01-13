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Antalya'da iki kızıyla yaşıyordu aniden fenalaşıp öldü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da iki kızıyla birlikte yaşayan emekli öğretmen Ali İhsan Yılmaz (52), evinde aniden fenalaşıp yere düştü. Kızlarının kalp masajı yaptığı Yılmaz, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İki kızıyla yaşayan emekli öğretmen Ali İhsan Yılmaz, evinde bir anda rahatsızlanıp yere düştü. Kalbinin durduğunu fark ettikleri babalarına kalp masajı yapan kızları, diğer yandan 112 Acil Servis'e de haber verdi. Kısa süre sonra gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Yılmaz, kurtarılamadı.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın sabah saatlerinde hastaneye gidip, geldiği belirtildi. Yılmaz'ın kendisi gibi emekli öğretmen olan eşinin ise iki yıl önce kanserden yaşamını yitirdiği belirtildi.

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