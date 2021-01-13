BIST 1.555
DOLAR 7,43
EURO 9,04
ALTIN 443,07
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan su tasarrufu açıklaması

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor” dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından su tasarrufuna ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk mesajın su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirterek, “Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor.'' dedi.

Erdoğan, Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadece 2 hakkı kaldı! Yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek
Fenerbahçe'den 15'lik Arda Güler'e imza
ABD Başkanı Donald Trump'a azil sürecinde kötü haber
Antalya'da yok satıyor! Tanesi 1 kiloyu geçiyor gören şaşkına döndü
Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferi sezon sonuna kaldı
Kocaeli'de sapıktan iğrenç sözler! 'Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı?'
Edirne merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 21 şüpheli yakalandı
Ankara'da kaçak diş macunu operasyonu: 2 gözaltı
Erdoğan'ın avukatlarından CHP'li Vekil Ali Mahir Başarır'a 600 bin TL'lik dava
MSB'den Mehmetçiğe çorap ören Zeliha nineye teşekkür
Yorumlar