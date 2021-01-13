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Ankara'da kaçak diş macunu operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirilen diş macunlarını, son kullanma tarihlerini değiştirerek piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Y. Ü. ve T. A.'nın yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla son kullanma tarihi geçmiş diş macunu ile kişisel bakım ürünleri getirdiğini ve bu ürünleri Ankara'da piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki takibin ardından Y. Ü. ve T. A.'nın Çankaya'da bulunan iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1140 adet yetişkin ve çocuk diş macunu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ü. ve T.A.'nın, diş macunlarının ambalajının üzerinde bulunan son kullanma tarihlerini değiştirdikleri ve ürünün üzerinde bulunan baskılı son kullanma tarihlerini ise okunmaması için kestikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

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