Kar adım adım İstanbul'a geliyor! Bünyamin Sürmeli saat verip uyardı: Sıkı giyinin

TÜRKİYE'nin pek çok ilinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul'a yağacak kar yağışı için saat verdi. Sürmeli "Herkese sımsıkı giyinin diyoruz" diyerek uyardı.

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Soğuk hava iyiden iyiye kendini hissettirdi. Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı başladı ama İstanbul'a henüz uğramadı. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli beklenen yağış için açıklamalarda bulundu ve "Muhtemelen cuma gece 03.00-04.00 sularında başlayacak. Gece kuvvetlenecek. Bir de 3-4 derecelerle gelecek bir kar yağışı olduğu için çok sıkı sert bir kar olacağı yönünde bir görüntü yok." dedi. Sürmeli İstanbul'un haricinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Uşak ve Afyon kentlerini de uyardı.

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin, CNN TÜRK canlı yayınında İstanbul'a kar yağışı ile ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Ankara için yağmurla başlayıp kara dönüştü. 16.00-17.0 sularına kadar devam edecek. Yarın öğleden sonra, akşam saatlerinden aslında etkin kar yağışı olacak. Nasıl giriş yapacak? Kuzey Ege, Marmara üzerinden giriş yapıp, Karadeniz, Doğu Anadolu'ya doğru ilerleyecek. En kuvvetli kar yağışını Marmara'nın güneyi, Çanakkale, Balıkesir, Bursa çevreleri alacak. Bir de Kuzey Ege, Uşak, Afyon dolaylarında... Kuzey Ege için hayatı etkileyecek yolları zorlayacak bir kar görünüyor. Bu alanda hayatı ciddi anlamda etkileyecektir.

"İstanbul'da gece başlayacak"



Önemli olan ne kadar geldiği ama geliyor. İstanbul'da yarın geceden itibaren, gece kar yağışı alana giriyor. Baya iyi de bir kar yağışı alıyor. İstanbul için gece sabaha karşı kuvvetleniyor kar. Sabah 10.00-11.00 gibi ömrünü tamamlamaya başlıyor. Muhtemelen cuma gece 03.00-04.00 sularında başlayacak. Gece kuvvetlenecek. Bu cuma gününün tablosu.

"Herkese sımsıkı giyinin diyoruz"



Cumartesi günü ise İç Anadolu, Karadeniz'de, İç Ege'de yerel kar geçişleri yavaşlasa da Pazar günü bir tur daha... Marmara'da, İç Anadolu'da Karadeniz'de, İç Ege'de kendisini gösterecek. Doğu Anadolu'da kendisini gösterecek. Akdeniz ve Güneydoğu bu sistemden bir pay almıyor. Pazar günü deniz etkisi de etkilenebilir. Muhtemelen pazar günü İstanbul adamakıllı bir beyaz örtüye bürünebilecek. Hatta Pazartesi öğle saatlerine kadar da bu kar yağışı devam edecek. Deniz etkisine kar takviyesi diyelim, pazar günü daha yüksek bu etki, sıcaklık da daha düşük. Ne kadar sıcaklık düşükse o kar tanesi içindeki su oranı az, bu oranı daha yüksek oluyor. Bu da karın tutunmasını sağlıyor. Sıcaklık hafta sonu, Pazar özellikle düşüyor. Pazar günü gündüz Ankara sıfırın altında olacak. Bolu çevreleri öyle. İstanbul 2 derecelerde görünüyor. Herkese sımsıkı giyinin diyoruz. Ayın 20-21'ine kadar soğuk hava ile beraberiz. Sokak hayvanlarını da unutmayalım diyoruz.