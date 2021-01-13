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Fenerbahçe’de İsmail Yüksek'in lisansı çıkartıldı

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı. Görev verilmesi halinde yarın oynanacak Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

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Fenerbahçe’nin sezon başında Gölcükspor’dan transfer ettiği İsmail Yüksek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor’a kiralanmıştı. İsmail Yüksek, ligde forma giydiği 10 müsabakada 1 gol ve 1 asistlik performans gösterirken, oynadığı futbolla sarı-lacivertlilerin gözlem ekibinin en çok üzerinde durduğu futbolcular arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe, orta sahada alternatif isimler üzerinde araştırma yaparken kiralık futbolcusu İsmail Yüksek en dikkat çekeniydi. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkardı. İsmail Yüksek, görev verilmesi halinde yarın oynanacak Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

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