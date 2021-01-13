BIST 1.556
DOLAR 7,44
EURO 9,06
ALTIN 443,89
HABER /  YEREL

Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise yakalandı

KOCALİ’nin Darıca ilçesinde polis baskınında korona virüs önlemlerini ihlal ederek bir dernekte kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza kesildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bir dernekte sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulamada, iş yerindeki 10 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası uygulandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Manchester United, Yusuf Demir'i Real'in elinden kapıyor
FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına 7 kentte operasyon
Kar lastiği cezası kaç para 2021 hususi araçlara zorunlu mu?
Meksika'da belediye başkanına 'su deposu' cezası: Ağaca bağladılar
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması
2021 kandil günleri Diyanet Regaib Kandili ne zaman?
İzmir'de siyanürle ailesini öldürdü! Süper kahraman ifadesi tutmadı
Kahramanmaraş'ta yine o kadın! Bu kez güzellik merkezinde ortalığı birbirine kattı
Kanada'da şoke eden görüntü! Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi
Sokağa çıkma yasağını delmek için akıl almaz yöntem! Kocasını tasma takıp sokakta gezdirdi
Yorumlar