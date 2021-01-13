Sokağa çıkma yasağını delmek için akıl almaz yöntem! Kocasını tasma takıp sokakta gezdirdi

KANADA'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi" eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

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Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi.

Polise 'köpeğimi gezdiriyorum' dedi

Çift, Cumartesi günü 21:00 civarında, sokağa çıkma yasağı devreye girdikten kısa süre sonra polis tarafından fark edildi. Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezidiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

Yanlarında köpek bile yoktu!

Karı-kocanın polise direndiği, ısrarla kurallara uyduklarını söylediği belirtilirken polisten yapılan açıklamada, “Yanlarında köpek bile yoktu. Sadece kadının kocasının boynunda tasma vardı” dendi.

Çifte bin 200'er dolar ceza kesildi

Çifte 1200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı. Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.