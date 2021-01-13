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Falcao'dan Galatasaray yönetimini şoke eden cevap

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'dan kurtulmak için elinden geleni yapıyor ancak Kolombiyalı golcü "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.

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Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao, bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Ligin ilk yarısını kapatan Radamel Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek.

''Ayrılmak istemiyorum"
Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp ise transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu. Falcao, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.

Bonservis talep edilmeyecek
Ara transfer döneminde deneyimli oyuncu ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaraylı yetkililer, son çare olarak yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması halinde bonservis talep etmeyeceklerini ve geçmiş dönem alacaklarının tamamının ödeneceği bilgisini verdi.

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