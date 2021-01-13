BIST 1.559
DOLAR 7,40
EURO 9,02
ALTIN 439,80
HABER /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

YÖK, para karşılığında tez ve ödev yazılmasına ilişkin hukuki süreci başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında YÖK avukatları Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 39, 157 ve 158'inci maddeleri uyarınca kamu davası açılması istendi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Türk yükseköğretiminde 'kaliteyi ve liyakati' önemseyen 'Yeni YÖK' olarak, bu ve benzeri akademiyi zehirleyen yasadışı durumlara karşı hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz." dedi.

Suç duyurusu
Yekta Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü; ''YÖK, para karşılığında tez ve ödev hazırlayan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile bu kişilerden 'istifade eden' ve bu süreçlere 'katkı sağlayan' şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur."

ÖNCEKİ HABERLER
Sait Gönen: Tüm nüfus aşılansa bile 8-10 aya ihtiyacımız olacak
Mesut Özil daha gelmeden Fenerbahçe hisselerini uçurdu
Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
Son dakika Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihraç kararına mahkeme dur dedi
Fenerbahçe, efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında andı
Başörtülü öğretmene sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı
Aşıla programı indirme İOS, Android ve Huawei için nasıl yapılır?
Beşiktaş, Ajdin Hasic'le ilgili kararını verdi
Buket Aydın Haber Global'e geldi! O isim kanaldan ayrıldı
Lakers hız kesmedi üst üste üçüncü galibiyetini aldı
Yorumlar