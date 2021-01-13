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Beşiktaş, Ajdin Hasic'le ilgili kararını verdi

Beşiktaş yönetimi, son haftalarda çıkış yakalayan Ajdin Hasic'i daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gönderme kararı aldı.

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Beşiktaş, 19 yaşındaki yıldızı Ajdin Hasic ile ilgili kararını verdi. Bu sezon ligde sadece 202 dakika oynayabilen Hasic, daha fazla forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gönderilecek. Süper Lig'den Göztepe ve Antalyaspor'un ilgilendiği Hasic için Belçika ile Hollanda'dan da teklifler var. Genç oyuncunun kiralık gönderilmesinden sonra sezon başından bu yana kadroda olmayan Tyler Boyd, TFF listesine eklenecek.

Adem Ljajic görev bekliyor
Sabah'ın haberine göre; uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra takımla çalışmalar yapan ve özel program uygulanan Adem Ljajic de istekli bir şekilde formasına kavuşmayı bekliyor. Yıldız futbolcunun bugün Ç.Rizespor maçında oynaması için bir engelinin kalmadığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde süre alabileceği kaydedildi.

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