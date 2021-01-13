Bursa'da domatesin içinden çıkanları görünce şaşkına döndü! İğne gibi eline battı

BURSA'da yaşayan Emin Çil, annesinin pazardan aldığı domatesi keserken içinden çıkanları görünce şaşkına döndü.

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Akıllara durgunluk veren olay İznik'te yaşandı. Annesinin pazar tezgâhından satın aldığı domatesi akşam yemeği için kestiği sırada eline iğne gibi bir şeyin battığını söyleyen Emin Çil adlı vatandaş, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Domatesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı" dedi.



Emin Çil, "Annem akşam yemek hazırlarken kestiği domatesin içinden adeta balık kılçığını andıran sert şeyler ellerine batmış. Bana söyledi, mutfaktaki diğer domatesleri kestim, kılçık türü aynı şeyler çıktı. Allah muhafaza, eğer görmeseydik boğazımıza batacaktı. Böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Kimsenin de gördüğünü zannetmiyorum. Balık kılçığı olamayacağına göre bu ne olabilir ki” diye konuştu.