BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54
HABER /  HDP

HDP'li Sancar'dan MHP'nin 'kapatma' hamlesine yanıt: Buyursunlar, deneyip görsünler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP'nin 'kapatma' hamlesine ilişkin, "Buyursunlar deneyip görsünler" dedi. Sincar, 'Bu durumda AK Parti iktidarının sona daha hızlı yaklaşacak' iddiasında bulundu.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi, HDP'nin kapatılması için harekete geçti. Konuya özel çalışma hazırlayan MHP, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'ye dava açması için 1 ay bekleyecek. Dava açılmazsa MHP, Yargıtay'da dava açacak. Gelişmelerle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'HDP’nin kapatılması girişiminin AK Parti'nin iktidarı kaybetmesini hızlandıracak' iddiasında bulundu.

Sancar, "Eğer AK Partili yöneticiler, Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler" dedi.

'Buyursunlar deneyip görsünler'
Sancar şöyle devam etti:

"Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisine reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AK Parti de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar deneyip görsünler." 

İlgili Haberler
MHP, HDP'nin kapatılması davası için Yargıtay'a zaman verdi! Ya açarlar ya açarız... MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak! Hazırlıklar tamam Bahçeli'nin talimatı bekleniyor HDP'li Mithat Sancar açık açık tehdit etti: Arkadaşlarımız AK Parti'yi yargılayacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MAK'ın 'yarın seçim olsa' anketinde sürpriz sonuçlar! Meclis'teki iki partiye şok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolardaki yükseliş kalıcı mı geçici mi? Ekonomist Atilla Yeşilada yeni fiyat verdi
Korona aşısında öncelik kimin ilk aşıyı kimler olacak?
Akademisyen çift, Türkiye'nin ilk mRNA aşısı için ter döküyor
Beyaz TV'den istifa etmişti! Ertem Şener'in yeni adresi belli oldu
MHP, HDP'nin kapatılması davası için Yargıtay'a zaman verdi! Ya açarlar ya açarız...
Pogba, Manchester United'ı liderliğe taşıdı
Samsun'da cami tuvaletinden kötü koku geliyordu! Kapıyı açınca şok oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara aşıda randevu sistemini anlattı! İşte adım adım yapılacaklar
Ekrem İmamoğlu, 35 usulsüzlük dosyasını İçişleri Bakanlığı'na verdi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı
Yorumlar 3 yorum