HDP'li Sancar'dan MHP'nin 'kapatma' hamlesine yanıt: Buyursunlar, deneyip görsünler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP'nin 'kapatma' hamlesine ilişkin, "Buyursunlar deneyip görsünler" dedi. Sincar, 'Bu durumda AK Parti iktidarının sona daha hızlı yaklaşacak' iddiasında bulundu.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi, HDP'nin kapatılması için harekete geçti. Konuya özel çalışma hazırlayan MHP, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'ye dava açması için 1 ay bekleyecek. Dava açılmazsa MHP, Yargıtay'da dava açacak. Gelişmelerle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'HDP’nin kapatılması girişiminin AK Parti'nin iktidarı kaybetmesini hızlandıracak' iddiasında bulundu.

Sancar, "Eğer AK Partili yöneticiler, Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler" dedi.

'Buyursunlar deneyip görsünler'

Sancar şöyle devam etti:

"Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisine reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AK Parti de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar deneyip görsünler."