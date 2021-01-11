HDP'li Mithat Sancar açık açık tehdit etti: Arkadaşlarımız AK Parti'yi yargılayacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin dava hakkında konuştu. Sancar, terörden yargılananların yarın bunun hesabını soracağını belirterek, "25 Nisan'daki davada arkadaşlarımız AK Parti'yi yargılayacak. 6-8 Ekim yargılamaları çökecek, iktidar dahil bu girişimin içinde bulunanlar sanık olacak, yargılanacak" ifadelerini kullandı.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim Kobani olaylarında yaptığı sokağa çıkma çağrısı ile onlarca insanın ölümüne yol açmasına ilişkin davayı değerlendirdi. Haddi aşan ifadeler kullanan ve AK Parti iktidarını tehdit eden HDP'li Sancar, Demirtaş'ın yargılanacağı dava için, "Hitler'in diktatörlük yolunda kullandığını söylediği Leipzig davasına benziyor." dedi.

"Bizde de Dimitrovlar var''

Olaylarda yargılananların iktidardakileri yargılayacağını iddia eden Sancar, "6-8 Ekim olaylarında ne yaşandıysa bunların başlıca sorumlusu AK Parti’dir. AK Parti, kendisinin sorumlu olduğu bir dönemden bizi yargılayarak kendisini aklamaya çalışıyor. Ama başaramayacak. Çünkü bizde de Dimitrovlar var. Orada yargılanan bütün arkadaşlarımızı, HDP’yi merkeze aldılar. HDK’yi de DTK’yi de DBP’yi de kadın kuruluşlarını da hedefe koydular. Başka yerlere de genişlettiler davayı, kendi inandırıcılıklarının ortadan kaldırdıklarının farkında değiller. Ama burada hedefin HDP ve HDP ile siyaset yürüten kurumlar olduğunu biliyoruz. Bu kurumları çökertme planları olduğunu da biliyoruz. Yargılanacak arkadaşlarımız, AK Parti’yi yargılayacak." ifadelerini kullandı.

"Bizi yargılayanlar sanık olacak''

6-8 Ekim yargılamalarının düşeceğini iddia eden HDP'li Sancar, "Şimdi bir hatırlatma daha yapmak zorundayım ama bunu bu davaları yürüten iktidara ve bu davaları açan savcılara ve nihayet karar verecek hakimlere bir hatırlatmadır. Leipzig duruşmalarında görev alanlar 12 yıl sonra belki ama yargılandılar. Nürnberg’de mahkum edildiler. Biz de 6-8 Ekim yargılamalarının zaten çökeceğini, güçlü Dimitrov duruşuyla boşa çıkarılacağını biliyoruz. Bu girişimin içinde olanların hepsi, tepeden tırnağa iktidarıyla, savcılarıyla, eğer adil karar vermezlerse hakimleriyle bir gün kendilerini meşru, tarafsız yargı organlarının önünde sanık olarak göreceklerdir." dedi.