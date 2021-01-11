Sultanbeyli'de asayiş oranları ve suç oranları azaldı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2019 - 2020 yılları verilerine göre Sultanbeyli’deki asayiş olaylarında ve suç oranlarında önemli ölçüde düşüş gerçekleşti.

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Sultanbeyli'de 2019 ve 2020 yılları verileri karşılaştırıldığında: evden hırsızlık olayları %30, iş yerinden hırsızlık olayları %46, otodan hırsızlık olayları %62, kapkaç olayları %57, narkotik suçlar %24, yankesicilik olayları %49, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma olayları %24, konut dokunulmazlığını ihlal %35 azaldı.

İstanbul'un en güvenli ilçelerinden birisi Sultanbeyli

2019 nüfus sayımına göre 336.021 nüfusa sahip olan Sultanbeyli’de 2020 yılında 6.137 asayiş olayı gerçekleşti. İstanbul’un 39 ilçesi arasında Sultanbeyli gerçekleşen olay sayısı bakımından 32. sırada yer alarak İstanbul en güvenli ilçelerden birisi olduğunu gösterdi.

Metin Kubilay: Suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecek

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: Daha güvenli ve huzurlu bir Sultanbeyli için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozan, ilçemizin güven ortamını tehdit eden tüm suçlularla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir.”

"Bu çalışmalara verdiği büyük katkı ve desteklerden dolayı İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş’a, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin ile Sultanbeyli Belediyesi’ne, İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Şekip Akın’a ve emeği geçen tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim."