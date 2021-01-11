Ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı kritik uyarılar geldi

TÜRKİYE'deki deprem gerçeğine dikkat çeken Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, depreme karşı ev alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

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GYODER üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan deprem gerçeğine işaret etti. Vatandaşların deprem yönetmeliği ve mevzuatlara uygun konutları tercih etmesi yönünde uyarıda bulunan Özgün, verilere göre, Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin konuttan yüzde 44'üne denk gelen 7 milyon 762 bininin, Doğal Afet Sigortası (DASK) olmadığını kaydetti. Selman Özgün, deprem sigortası bulunmayan konut sayısındaki yüksek oranın en önemli nedeninin, bilinçsizlik olduğunu söyledi.

Bodrum ve bina yalıtımı

Olası deprem de göz önünde bulundurularak ev alırken dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çeken Özgün, “Mutlaka ev aldıkları binanın bodrum katı kontrol edilmeli. Bodrumda rutubet görülmesi, binanın su yalıtımında sorun olabileceğini gösterir. Yalıtımı iyi yapılmamış binaların taşıyıcı sistemlerinin paslanması, deprem sırasında yapının hasar görmesi veya yıkılmasına sebep olabilir" dedi.

Kolonlarda oynama var mı?

En önemli hususlardan birinin de kolonlar olduğuna dikkat çeken Özgün, “Mutlaka kolonlar da incelenmelidir. Kolonlarda sonradan herhangi bir uygulama yapılıp yapılmadığı çok önemlidir. Kolonlarla birlikte perde uygulamalarının doğru yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması da önemli. Binanın zemin katında dükkan varsa kolonlar ve tadilat işlemleri çok daha dikkatli incelenmeli. Kolonlarda oynama olup olmadığı hususu çok önemli" diye konuştu.

Kat planını inceleyin

Üçüncü önemli hususun ise kat planını incelemek olduğunu vurgulayan Özgün, bina ve dairenin kat planı istenmeli ve kat planına aykırılıklar olup olmadığı kontrol edilmeli ve bu konuda uzman desteği alınmalı. Ev almak isteyen kişiler bu yüzden dairenin olduğu binayı inşaat mühendislerine inceletebilir. Zemin etüt raporu da incelenmelidir" dedi.

Yönetmelik ve mevzuatlar uygunluk

Genel olarak binanın deprem yönetmeliği ve ilgili mevzuatlara uygunluğu tespit edilen konutların tercih edilmesi gerektiğini belirten Özgün, “Konut alınmak istenen bölgenin deprem riski, ısı yalıtımı, kat mülkiyeti ve hazır beton teknolojisi gibi konular da büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK ORAN MARMARA'DA

En son verilere göre Türkiye'de deprem sigortası oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 67.6 ile Marmara. İkinci sırada yüzde 55.5 ile Ege, üçüncü sırada yüzde 52.2 ile İç Anadolu Bölgesi yer alıyor. Doğu Anadolu yüzde 48.7, Akdeniz yüzde 48.2, Karadeniz yüzde 44.6, Güneydoğu Anadolu ise yüzde 44.2 oranıyla yüzde 50'nin altında kalıyor.