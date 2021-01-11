BIST 1.547
DOLAR 7,45
EURO 9,09
ALTIN 443,36
HABER /  GÜNCEL

Alaattin Çakıcı için özel türkü: Sordum kim bu yiğit namı Çakıcı

Ülkücü camianın sevilen simalarından Alaattin Çakıcı için Enver Yılmaz ve Mücahit Aslan türkü yaptı. YouTube'da paylaşılan türkü kısa süre içerisinde binlerce kez dinlendi.

Abone ol

Sosyal medya hesabından danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığıyla yayınladığı mektuplarında ülkemizin içinden geçtiği zor döneme vurgu yaparak birlik beraberlik mesajları veren Alaattin Çakıcı, son olarak kendisi için yazılan türküyle gündeme geldi.

Google'nin 2020 verilerine göre Türkiye'de ismi en çok aratılanlar listesinde ilk 4 içerisinde yer alan Alaattin Çakıcı için yazılan türkünün bestesi Enver Yılmaz'a ait. Projesi Ferhat Aydoğan'a, bestesi ise Mücahit Aslan'a ait olan türküyü Sinan İşler seslendiriyor.

Kısa sürede çok dinlendi
Birçok ünlü sanatçının ve bestecinin eleğinden geçen türkü, Youtube'de dolaşıma girer girmez sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da rüşvetten tutuklanan CHP'li eski başkanın dosyasındaki şok ayrıntılar
Kupada haftanın hakemleri açıklandı
Kıvırcık Ali çocukları kızı Ecemgül Özütemiz kaç yaşında eski hali nasıldı?
Mardin'de 18 gündür ortada yok! Kayıp genç en son annesine böyle söylemiş
Sevindiren haber! İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını arttırdı
2020’de trafik kazalarında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş son teklifini yaptı! Mandzukic onaylarsa transfer de tamam!
Fenerbahçe'ye Macar stoper! Erol Bulut onay verdi
Kıvırcık Ali nereli ne zaman öldü ölüm sebebi neydi?
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir: Susuzluk bulaşıcı hastalıkları arttıracak
Yorumlar