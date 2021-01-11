Alaattin Çakıcı için özel türkü: Sordum kim bu yiğit namı Çakıcı

Ülkücü camianın sevilen simalarından Alaattin Çakıcı için Enver Yılmaz ve Mücahit Aslan türkü yaptı. YouTube'da paylaşılan türkü kısa süre içerisinde binlerce kez dinlendi.

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Sosyal medya hesabından danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığıyla yayınladığı mektuplarında ülkemizin içinden geçtiği zor döneme vurgu yaparak birlik beraberlik mesajları veren Alaattin Çakıcı, son olarak kendisi için yazılan türküyle gündeme geldi.

Google'nin 2020 verilerine göre Türkiye'de ismi en çok aratılanlar listesinde ilk 4 içerisinde yer alan Alaattin Çakıcı için yazılan türkünün bestesi Enver Yılmaz'a ait. Projesi Ferhat Aydoğan'a, bestesi ise Mücahit Aslan'a ait olan türküyü Sinan İşler seslendiriyor.

Kısa sürede çok dinlendi

Birçok ünlü sanatçının ve bestecinin eleğinden geçen türkü, Youtube'de dolaşıma girer girmez sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.