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Fenerbahçe'ye Macar stoper! Erol Bulut onay verdi

Fenerbahçe, Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor. Listeye eklenen son isim ise Macar stoper Attila Szalai. Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor.

Sabah'ın haberine göre; henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi. Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

Erol Bulut onay verdi
Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesafe kat ettiği kaydedildi.

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