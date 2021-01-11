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HABER /  DÜNYA

3 ülkede daha mutasyon çıktı! O ülkedeki virüs daha tehlikeli

Demirören Haber Ajansı

KORONAVİRÜS salgınında mutasyona uğramış virüs türü Rusya, Meksika ve Japonya'da rastlandığı açıklandı.

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İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 3 ülkede daha rastlandığı ifade edildi. Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.  Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, covid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu ifade etti. 

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türü tespit edildi. Japon medyası, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19’un yeni türüne rastlandığını duyurdu. Japon medyası, karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiğini aktardı.

Güney Afrika'daki virüs daha tehlikeli
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bir başka tehlikeye işaret etti. Hancock, Güney Afrika'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti. Hancock, "Güney Afrika çeşidinden endişe duyuyorum. Bu nedenle harekete geçtik ve Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurduk" ifadelerine yer vermişti.


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