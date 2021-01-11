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Kerim Frei Başakşehir'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Dört sezondur Başakşehir forması giyen ve bu yıl sahada görev almakta güçlük çeken Kerim Frei, ayrılık kararı aldı.

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Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan ve ardından 2017-2018 sezonunda Başakşehir''in yolunu tutan Kerim Frei takımdan ayrılma kararı aldı. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkıp toplamda 7 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, ayrılık için kulüpten de izin aldı.

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor'un da transferini istediği fakat oyuncu tarafından olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

İşte yeni adresi                                                                                                        Kerim'in kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği öğrenilirken yeni adresinin Amerika MLS olması bekleniyor. Bu ülkede talipleri olan Frei, transfer tekliflerini değerlendiriyor. 

İngiltere'de Fulham, Cardiff City gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla ayak basan Kerim Frei, daha sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

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