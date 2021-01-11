İğrenç baba! 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdı, anne öğrenince eşini bıçakladı

İSTANBUL'da polise gelen bıçakla yaralama ihbarının arkasından akılalmaz bir olay çıktı. 17 yaşındaki öz kızına fuhuş yaptıran adam, bunu öğrenen eşi tarafından bıçaklandı...

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İstanbul'da hem mide bulandıran hem de korkunç bir olay yaşandı. "Böyle baba mı olur!" dedirten olay duyanları isyan ettirdi. Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı. İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.

Sabah'ın haberine göre, e, çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı. Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.