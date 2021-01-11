Zonguldak'ta kestiği odunun içinden çıkanı görünce hayrete düştü

ZONGULDAK'ta yaşayan 28 yaşındaki Emrah Yolcuoğlu kestiği odundan çıkan ay yıldız figürünü görünce hayrete düştü.

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Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yaşayan Emrah Yolcuoğlu (28), kışa hazırlık için evin önündeki odunları kesmeye başladı. Bu sırada parçaladığı odunun içinde ay ve yıldız şeklini almış görsel ile karşılaşan Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak için odun kesiyordum. Bu sırada gördüğüm görsel beni çok duygulandırdı. Odunun içinde ay ve yıldız şekli almıştı. Şaşkınlığımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Türküm diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi.