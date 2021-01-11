Antalya'da tehlike çanları çalıyor! Göl kuruyunca hayvanlara kaldı

ANTALYA'da kuraklık nedeniyle Avlan Gölü'nde kuruyan alan giderek artıyor. Gün geçtikçe göl hayvan sürülerinin otladığı meraya dönüştü.

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Türkiye'de bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık nedeniyle çok sayıda göl kuruyor. Türkiye Tabiatı Koruma Derneği bilim danışmanı, göl uzmanı Dr. Erol Kesici, son 60 yılda 60 gölün kuruduğunu, özellikle Akdeniz bölgesinde irili ufaklı 15'ten fazla gölün tamamen kuruduğunu raporladı. Raporda Göller Yöresi olarak da bilinen Burdur çevresinde 10'a yakın gölün coğrafyadan silinmek üzere olduğunu tespit eden Dr. Kesici, tarım alanlarının yüzde 75-80 oranında vahşi yöntemle sulandığını, bunun da su kaynaklarına olumsuz etki ettiğini belirledi.



Kurumaya yüz tutan göllerden Avlan Gölü de kuraklığa teslim oldu. Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırlarında bulunan 850 hektar alana sahip göl, 2018 yılında bir futbol sahası kadar kalmıştı. Her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı. Kent genelinde son bir ayda şiddetli yağışlar nedeniyle gölün su seviyesinde bir miktar artış gözlense de yağışsız geçecek birkaç haftanın ardından bu su seviyesinin de azalması bekleniyor.







Kuşların yerini koyunlar aldı

Çeşitli kuşların göç yolu üzerinde bulunan göl, bugünlerde sadece bölgede yaşayan birkaç kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Suyun azalması nedeniyle kuşlar göç zamanlarında artık buraya gelmezken, kuruyan alanların büyük bir merayı andırdığı göl tabanında koyunlar ve keçiler sürü halinde otluyor. Kuşların yerini koyunların aldığı göle düşen yağış miktarı ise son yıllarda 3'te 2 oranında azaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dikilen, göle girip yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirten tabela, su çekilince meraya dönen kurak göl tabanının ortasında kaldı.



"3 yıl önce buralarda su vardı"

Gölün kıyısında bulunan Göltarla ve Karamık mahalleleri, bu kuraklıktan en çok etkilenen yerler oldu. Göltarla Muhtarı Durmuş Sarıkaya, gölün tarım arazisi olarak kullanılması için 1970'li yıllarda suyunun kanallarla çaya ve denize akıtılarak kurutulduğunu söyledi. Göle çok yakın mevkide bulunan Sedir ağaçlarının birkaç yıl içerisinde kurumasının ardından göl kurutma projesinin iptal edilip gölün yeniden su tutması için çalışma başlatıldığını kaydeden Sarıkaya, 1995 yılına kadar kuruyan gölün tarım alanı olarak kullanıldığını söyledi. Uyarı tabelasının bulunduğu yerde 3 yıl önce su olduğunu, ancak kuraklık nedeniyle bugün o noktada su kalmadığını da anlatan muhtar Sarıkaya, “Havalar kurak gidiyor. Avlan Gölü hızla çekiliyor. 3 yıl önce buralarda su vardı. Kuşların uğrak yeridir burası. Onlar da su çekilince gelmez oldu. Elmalı'nın yer altı sularına da bu göl kaynak sağlardı. Tarımsal ve balıkçılık alanında zarar gördük. Sular çekilince gölün zemini koyunlara kaldı. Onlar burada otlamaya başladı" dedi.







"Kuraklık nedeniyle göl eski haline gelemedi"

Avlan Gölü'nün kurtarılması için bir çalışma yapılabileceğini de kaydeden muhtar Sarıkaya, Elmalı'nın rakım olarak daha yüksek kesimlerinde yer alan Karagöl Gölü'nden bağlantı yapılarak, Avlan Gölü'nün yeniden su tutmasının sağlanabileceğini belirterek, “Düdenlerden Karagöl Gölü'nün suyu yer altına akıtılıyor. Oradan Avlan Gölü'ne su akışı sağlanabilir. Boşa akan su buraya gelebilir. Kanal bağlantısı da var iki göl arasında. Tarımda kullanıldığı zaman köy halkına büyük gelir sağlıyor ama doğanın dengesi bozuluyor. Sedir ağaçları kuruyor. Kuraklık nedeniyle göl eski haline gelemedi" dedi.



"Göl yok, kurudu. Burası tarıma açılsın"

Göltarla Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Özdemir, gölün kurutulup tarım alanı olarak kullanıldığı dönemde köy halkının burada üretim yaparak çok para kazandığını söyledi. 3 büyük düdenin de gölün suyunu sürekli yer altına taşıdığını anlatan Özdemir, “Göl yok, kurudu. Burası tarıma açılsın. Yeniden üretim yapılsın" diye konuştu.