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Chelsea ile Manchester City turladı, Leeds soğuk duş aldı

FA Cup'ta Chelsea ile Manchester City 4. tura yükseldi. Günün sürpriz maçında Crawley Town, Leeds United'ı 3-0 mağlup ederek rakibini turnuvadan eledi.

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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Morecambe'ı 4-0 yenen Chelsea ve Birmingham'ı 3-0 mağlup eden Manchester City, 4. tura çıktı.

Federasyon Kupası'na 3. tur maçlarıyla devam edildi. Kupayı 8 kez kazanma başarısı gösteren Premier Lig ekibi Chelsea, 4. Lig (League Two) takımı Morecambe'ı ağırladığı mücadeleyi 18. dakikada Mason Mount, 44. dakikada Timo Werner, 49. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 85. dakikada Kai Havertz'in golleriyle 4-0 kazanarak tur atladı.

Daha önce 6 defa kupayı müzesine götüren bir diğer Premier Lig ekibi Manchester City, konuk ettiği Championship takımı Birmingham karşısında 8 ve 15. dakikalarda Bernardo Silva, 33. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle 3-0 galip geldi ve 4. tura kaldı.

Kupada günün sürprizine ise Premire Lig takımı Leeds United'ı eleyen 4. Lig ekibi Crawley Town imza attı. Crawley Town, evinde oynadığı maçı 50. dakikada Nicholas Tsaroulla, 53. dakikada  Ashley Nadesan ve 70. dakikada Jordan Tunnicliffe'in kaydettiği gollerle 3-0 kazanarak adını üst tura yazdırdı.

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