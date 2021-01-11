Cumhurbaşkanlığı WhatsApp kullanıcılarını BiP'e geçmeye çağırdı

Whatsapp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama BiP’e geçme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanlığı, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, Whatsapp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BiP ve Dedi’ye geçmeye çağırdı. Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP’e taşınmaya başladı.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım” dedi.