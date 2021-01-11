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ABD'de Trump emir verdi! Yarıya indirilecek

Demirören Haber Ajansı

Beyaz Saray, şiddet yoluyla Kongre binasına giren ABD Başkanı Donald Trump destekçilerine karşı müdahale eden polis memurlarını onurlandırmak için bayrakların indirilmesini emretti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kalabalık bir gruba karşı müdahale için görevde olan polisler Brian Sicknick ve Howard Liebengood  için Pazar günü Beyaz Saray'da ABD bayrağı yarıya indirildi. Sicknick, Trump yanlılarının Kongre baskını esnasında hayatını kaybetmişti. Liebengood'un ise görev dışında öldüğü belirtilirken ölüm nedenine dair açıklama yapılmadı.

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