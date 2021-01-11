Hatay'ın 2 penaltısını atladı hakem tınlamadı bile

Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kalırken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Hatay deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Beşiktaş'ın galibiyet serisi biterken, Hatayspor'da Boupendza 2 golle yıldızlaştı. Bu beraberliğin ardından Beşiktaş, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 28 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Spor yazarları, Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı.

Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın yediği ilk golde kalecinin büyük hatası var. Larin'in attığı golde de Hatayspor kalecisinin büyük hatası var. Tamam hatalarla gol olur kabul ediyorum ama bu kadar göstere göstere hatalar, ligin süper adına yakışmıyor. Aslında ligimiz süper değil ama adını süper koymuşlar. Hani bir laf var ya, 'yersen'. İkinci yarı siyah-beyazlılar biraz kımıldadılar. Hatayspor defansı iyi kurdu. İlk yarıda Hataylı oyunculardan bazıları gereksiz yere itirazdan sarı kart gördüler. İkinci yarı bu sefer 'kart görmeyelim' diye bazı pozisyonlara gidemediler. Onun için de Hatayspor'un etkisi azaldı. Ben pozisyon icabı sarı görürsen kabulüm ama böyle sahada vıdı vıdı hakeme itiraz edersen, sonrasında bazı ikili mücadelelere de giremiyorsun işte; atılırım korkusuyla.

Ahmet Çakar: Aslında Beşiktaş için dünkü oyuna ve takım savunması zafiyetine bakarsak 1 puan kötü değil. Ama hep söylüyorum, Türk hakemlerine asla güvenmiyorum. Geçen hafta son dakikada Kayseri'de N'Sakala topa vurduktan sonra rakibin darbesiyle penaltı kazandı. Dün gece ise Kamara son dakikada topa vururken inanılmaz kontrolsüz bir faul ile yerde kaldı. Hakemler tınlamadı bile. Oysa ki açık penaltıydı. Ali Palabıyık bu cinlikle giderse spor kamuoyunda bir kuruşluk itibarı kalmayacak.

Deniz Çoban: 81'de Rosier-Boupendza pozisyonunda Hataylılar penaltı bekledi. Hakem kararına saygı duyulacak bir pozisyon ama benim şahsi fikrim penaltı verilmesi daha doğru olurdu. Rosier topla oynama şansı yokken, yaptığı küçük bir hamle ile Boupendza'yı bozdu. Aynı şekilde 90+1'de Kamara’nın şut atacağı sırada Larin’in hamlesi bence Kamara’yı bozuyor. Burada da penaltı verilmesi daha doğruydu. Larin’in müdahalesi masum değildi.

Mehmet Demirkol: Plandan koptular. Buna 2-2’den sonra hem geriden oyun kuramamanın yarattığı sıkıntının derinleşmesi, hem de orta sahada Beşiktaş’ın daha dayanıklı olması eklenenince maç Beşiktaş’ın tek taraflı hakimiyetine döndü. Ama Ghezzal ve Necip’in oyundan alınıp Oğuzhan ve N'Koudou’nun oyuna alınışı ve Sackey’nin oyuna girişi bu tek taraflı oyunu kırdı. Sergen Yalçın’ın bu baskıyı cepte görüp dar alanda çözüm üretmek için yaptığı bu değişiklikler istediği sonucu vermedi. Özetle, değişikler ters etki yaptı. Beşiktaş oyunundan çok uzaklaşmadı ama Boupendza faktörü işi karıştırdı.

Ali Ece: Sergen hoca, Boupendza’nın son haftalardaki açık alandaki olağanüstü formunu da hesaba katarak Josef ve Atiba’nın yanına 3. merkez orta saha olarak Necip’le başladı. İlk yarı bittiğinde Beşiktaş’ın rakip ceza alanında sadece 9 kez topla buluşması bu tercihin doğal sonuçlarından birisi. Asıl çarşıdaki hesaba uymayan ise bu defansif açıdan merkezi daha iyi kapatması beklenen üçlüye rağmen Boupendza’nın merkezden dar alanda da adeta topla şov yapması oldu! Aboubakar’ın adeta kendi kendisine asist yaparcasına attığı olağanüstü açılış golünden sonra Beşiktaş hemen Boupendza’dan golü yedi.

Güntekin Onay: Beşiktaş’ın Hatay’a takılmasının nedeni yorgunluk değildi. Beşiktaş, maça orta alanın merkezinde Necip-Josef-Atiba 3’lüsüyle başladı. Defansif görünen bu 3’lüye rağmen siyah beyazlılar, hem orta alanın kontrolünü eline geçiremedi hem de ikinci topları Hatay’a kaptırıp savunmada sorunlar yaşadı. Aboubakar’ın müthiş golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakalasa da Hatayspor’un 1 dakika sonra gelen beraberliği ev sahibi ekibe bir ivme kazandırdı. Orta alanın kontrolünü eline geçiren Hatayspor, topu iyi dolaştırdı ve Beşiktaş’ı Boubendza ve Akintola ile tehdit etmeye devam etti.

Attila Gökçe: Hatayspor’un Beşiktaş bekleri Rosier ve N’Sakala’ya sıkı baskı yapmasına rağmen Beşiktaş orta alanda Josef, Necip ve Atiba’nın yardımlaşmasıyla topa sahip oldu. Bir başka açıdan da Ghezzal’a bakmalıyız. Beşiktaş’ın sağ kanat oyuncusu ve baş asistçisi Ghezzal, çizgiden içeri girerek oyunun kurgu aşamasına katılıyor, orta alandaki arkadaşlarının katılımıyla, kısa paslarla verip aldığı topu hesaplayarak Larin ve Aboubakar’a atıyordu. Beşiktaş’ın yediği iki golden sonra ortaya koyduğu reaksiyon futbolu, takımın dakikalar ilerledikçe pozitif bir ivmelenmeyle ayağa kalktığını gösteriyordu. İlk yarının bitimine 4 dakika kala Ghezzal köşe gönderine gitti ve çeyrek daireden korneri kullandı. Bu da alelade bir duran top değil, doğrudan “asist” değeri kazanan atıştı. Arka direkte yükselen Larin kafayla çakıverdi. Boşa çıkan Akın, bu gole de hamle yapamadı. Sergen Yalçın’ın dünkü oyunda Hatayspor gibi tehlikeli bir ev sahibine karşı “topa sahip olmayı”, öteki maçlara göre önemsediğini de gördük.