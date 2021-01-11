Ahmet Hakan'dan olay ifadeler: Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında olay ifadeler kullandı. Hakan, "Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir" diye yazdı.

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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Aleyna Çakır'ın intiharında baş şüpheli konumunda bulunan Ümitcan Uygun ile ilgili, "Kadın döver, milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez. Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır, artık kimler şımartıyorsa. Var böyle tipler. Gerçekten var. Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

"Ümitcan diye bir tipleme"

Hakan, yazısında şunları kaydetti: Ümitcan diye bir tipleme. Kadın döver. Hem de öldüresiye döver. Kendisinden daha güçsüz karşısında dayılanır. Silah gösterme diye bir merakı vardır. Kendisini ifade etmekten acizdir. Milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez. Uyuşturucu kullanır. Kullandığı uyuşturucuyu marifet gibi cümle aleme gösterir. Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır. Bir şımartılma ürünüdür, artık kimler şımartıyorsa... Şımarıklığı toplumsal sorun haline gelir. Var böyle tipler. Var. Gerçekten var. Kısacası, Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir.