Arsenal pes etti Mesut Özil'e Fenerbahçe izni çıktı

Mesut Özil'in avukatları Arsenal ile sözleşme fesih işlemleri konusunda görüşmeler yürütüyordu. Arsenal Kulübü pes etti ve Mesut Özil'e izin çıktı.

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Fenerbahçe, kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar bulunan birkaç sene öncesine kadar Almanya milli takımının 10 numarası olan Mesut Özil'i renklerine bağlamak için artık gün sayıyor. Başarılı oyuncunun Arsenal ile fesih işlemleri sona ermek üzere. Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayacak!

Sabah'ın haberine göre; son dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak.

Ali Koç, özel jetini yollayacak

İngiliz basını Mesut Özil ile Arsenal arasındaki fesih görüşmelerinin başarıyla tamamlandığını yazdı. Başkan Ali Koç da özel jetini Londra'ya gönderme kararı aldı. Başkan Ali Koç'un özel jeti İstanbul'a Mesut Özil birlikte dönecek. Bu arada Ülker Stadyumu'nda muhteşem bir imza töreni için hazırlık yapıldığı da öğrenildi. İmza töreninin TV'den canlı yayınlanacağı da gelen haberler arasında.

İtalyan gazeteci müjdeyi verdi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir haber verdi ve Topçular'ın, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına onay verdiğini belirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.

Mesut'un ağabeyinden heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe Mesut Özil transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Mesut'un abisi Mutlu Özil'in Instagram hesabından dün Fenerbahçe logosu ve göz kırpma emojisi paylaşması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.

Kahveli paylaşım

Başakşehirli İrfan Can Kahveci Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da gündemindeyken Mesut Özil ve eşinin kahveli paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, İrfan transferinde Galatasaray'ın işinin kolay olmayacağı şeklinde yorumlarda bulundu.