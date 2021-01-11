Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı! Kasaya 100 milyon lira girecek

Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil transferinin ardından maske ve forma planının tutması halinde, sarı-lacivertli kulübün kasasına kısa sürede toplam 100 milyon liraya yakın gelir girecek.

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Bir taraftan zirve ile puanını eşitleme şansı olan Fenerbahçe diğer taraftan da Mesut Özil için yaşanacak gelişmeleri bekliyor. DHA'nın 6 Ocak günü Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında yapılan 3.5 yıllık anlaşmayı duyurduğu transferin, artık resmiyete dökülmesi bekleniyor. Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile sözleşmesini sona erdirme konusunda anlaşmaya yakın olduğu bilinirken, bu hafta içinde transferin resmi olarak açıklanması da bekleniyor.

100 milyona yakın gelir

Tecrübeli futbolcu ile daha önce 3.5 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesiyle birlikte yeni gelir kapıları da açmayı planlıyor. Fenerbahçe, Mesut transferinin resmileşmesinin ardından özel olarak hazırlanacak Mesut Özil maskeleri ve formalardan da büyük gelir elde etmeyi amaçlıyor. 30 liradan satışa çıkan maskelerden 100 bin satış hedefleyen Fenerbahçe, 400 bine yakın da forma satışını da yakalamak istiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu planının tutması halinde, sarı-lacivertli kulübün kasasına kısa sürede toplam 100 milyon liraya yakın gelir girecek.

Görkemli imza töreni

Uzun süredir Mesut Özil'in Fenerbahçe forması giymesi beklenirken, tecrübeli futbolcu için görkemli bir imza töreni de düşünülüyor. Ülker Stadyumu'nda Mesut Özil'e imza töreni düzenlemeyi planlayan sarı-lacivertliler, töreni hem kulüp kanalı hem de youtube üzerinden canlı yayınlayacak. Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte, yayınların reklam gelirlerinden ekstra bir gelir kapısı daha açılmış olacak.